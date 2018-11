Cu capul în nori și cu picioarele pe pământ – Interviu în exclusivitate cu o stewardesă-

Mihaela Patrașcu relatează că în aviație există atâtea reguli și legi, încât munca pare vizibil ușoară, dar în realitate este asiduă și grea. Responsabilitățile sunt mari și nu are timp să se plictisească, pentru că este în continuă mișcare și, zi de zi, întâlnește sute de oameni.

”Avem un timp de lucru de maxim 13 ore pe zi. Putem zbura șase zile din șapte. Neapărat în această săptămână trebuie să avem o noapte locală dormită acasă și o zi liberă în țara de origine. Este adevărat că organismul suferă diverse schimbări din cauza schimbului de presiune. Este greu dar până la urmă nu este deloc imposibil în contextul în care fiecare al doilea om muncește mult ca să-și câștige pâinea”, a povestit Mihaela Patrașcu.

Mihaela Patrașcu spune că a îndrăgit foarte mult această meserie. Este o profesie dificilă, cu multe responsabilități, însă foarte frumoasă și deosebită pentru ea. Stewardesa afirmă că cele mai dificile momente din timpul zborurilor sunt cazurile medicale unde trebuie să acționeze foarte repede. Cu toate acestea, stewardesa spune că fiecare însoțitor de bord este instruit și trece o pregătire minuțioasă pentru a soluționa orice situație de urgență care poate apărea în timpul zborului.

Să fii stewardesă nu e întotdeauna o îndeletnicire plină de satisfacție și emoții pozitive. În spatele zâmbetului și a imaginii impecabile se află multă responsabilitate și tărie de caracter pentru că anume stewardesele trebuie să fie și medic și psiholog în timpul zborului.

”Nu sunt fricoasă. În momentul în care ești pregătit teoretic știi cum să acționezi. Îmi amintesc când pentru prima dată o persoană a avut o criză de epilepsie la bord exact la aterizare. Nu am făcut panică și am acționat în felul în care am fost instruită și totul s-a trecut cu bine. Totodată, sunt și pasageri care au frică de zbor. Am ținut de mână un bărbat de 47 de ani pe parcursul întregului zbor, pentru că plângea de frică ca un copil”, a relatat stewardesa.

Mihaela Patrașcu susține că aviația a devenit o parte din ea și probabil când va crea o familie atunci se va gândi la o profesie cu picioarele pe pământ. Până atunci, la fel de visătoare, responsabilă și dornică de noi experiențe, stewardesa rămâne a fi pregătită pentru următoarele zboruri.

Autor: Cristina Baș