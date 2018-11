Mămicile care lucrează vor primi salariu și indemnizație pentru creșterea copilului

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", consultantul principal în cadrul Direcției Politici de Asigurări Sociale și Medicale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Carolina Russu, a precizat că proiectul prevede ca plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la trei ani, în cazul în care mama sau tatăl copilului (beneficiari de indemnizație) se angajează ori își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, nu va fi suspendată până la expirarea acestui concediu, beneficiarul primind în același timp - indemnizația și salariul.

"Actualmente legislația în vigoare prevede că dacă, mama revine la locul de muncă înainte de expirarea concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, indemnizația acesteia nu se suspendă, dacă persoana revine la locul de muncă cu un program de lucru parțial, adică de șase sau șapte ore. Prin proiectul de lege înaintat se propune ca mămicii să-i fie acordată atât indemnizația, cât și salariul, dacă programul de muncă a mămicii este de opt ore, respectiv, salariul de care va beneficia va fi corespunzător timpului de muncă lucrat. Nu va fi o delimitare, persoana va benefica atât de salariu, cât și de indemnizația lunară pentru creșterea copilului", a explicat Russu.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2020, dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului va fi realizat opțional și anume: de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 3 ani a acestuia, cu menținerea schemei actuale de acordare și plată a indemnizației de creștere a copilului – în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare an; sau de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani a acestuia, în cuantum de 60% – pentru primul an și în cuantum de de 30 % – pentru anul al doilea, din baza de calcul stabilită pentru fiecare an. La alegerea acestei opțiuni, pentru perioada după împlinirea vârstei de 2 ani – până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.

"Din 2019 procedura va fi aceiași, doar că la momentul în care mămica va solicita indemnizația de creștere a copilului până la vârsta de trei ani, ea trebuie să specifice dacă dorește să solicite prima opțiune care presupune sistemul actual de acordare a indemnizației lunare sau cea de-a doua opțiune – de acordare a indemnizației lunare până la vârsta de doi ani care se stabilește în cuantum de 60% pentru primul an și 30% pentru al doilea an din baza de calcul. Mămica trebuie să concretizeze care opțiune o va solicita pentru că pe perioada de la doi ani până la trei ani mămica nu va beneficia de această indemnizație", a precizat Russu.

Totodată, cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului constituie 30% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înaintat un proiect de lege pentru anul 2019, care presupune majorarea acestei indemnizații lunare de la 540 de lei la 640 de lei.

Autor: Cristina Baș