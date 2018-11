Vadim Curmei: Afacerile în agricultură devin tot mai atractive

Potrivit lui Vadim Curmei, AIPA oferă posibilitatea subvenționării și încurajează fermierii de a face mai mule investiții în domeniul agriculturii. În acest an AIPA a recepționat cererile de subvenționare, aferente plăților în avans pentru anul 2018, printr-un Proiect pilot din cadrul Programului ENPARD, destinate tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol. Agenția a depășit un număr record - 7393 de cereri, ceea ce demonstrează că însuși domeniul agriculturii devine tot mai atractiv pentru investitori.

”Subvențiile în avans au fost acordate în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar. Pentru acest proiect au fost alocați 45 de milioane de lei. Actualmente sunt depuse 66 de dosare dintre care 27 au fost recepționate și evaluate, iar suma estimativă este de 13 milioane de lei”, a explicat directorul AIPA, Vadim Curmei.

Totodată, Vadim Curmei a vorbit și despre bugetul stabilit pentru anul 2019 al Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură.

”Pentru acest an, ca și în anii precedenți, fondul a rămas de 900 de milioane de lei, dintre care 26 de milioane este Fondul Național a Viei și Vinului, 45 milioane sunt direcționați spre plățile în avans. În contextul numărului de cereri depuse pentru anul 2018 există o restanță de 300 de milioane, dar până la finele februarie-martie vor fi închise toate datoriile. De la an la an se micșorează datoriile”, a precizat Curmei.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș