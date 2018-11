Cum își sărbătorește interpreta Victoria Lungu ziua sa de naștere

Invitată în studioul Radio Sputnik Moldova, Victoria Lungu a dezvăluit că deja pentru al patrulea an nu mai organizează petreci grandioase în cercul său de prieteni.

De regulă, interpreta prefera să organizeze petreceri mari, însă de ceva timp își sărbătorește ziua de naștere alături de fiica sa, Valeria.

”Este cred că al patrulea an când vreau să sărbătoresc doar cu fiica mea. Așa îmi cere sufletul meu. Mă sună prietenele mele care știu că sărbătoream pe larg cu sute de oameni. Nu am avut cel mai superb an din viața mea. A fost un an cu diferite momente, nu a fost unul din cei mai buni pentru care să mă bucur atât de tare. Și tare aștept să plece pentru că în 2019 astrele vor fi de partea mea”, a declarat interpreta.

Mai multe detalii aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș