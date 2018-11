Gheorghe Anghel - primarul care a muncit mult ca să câștige încrederea cetățenilor

Primarul Gheorghe Anghel a afirmat că încrederea pe care i-o oferă cetățenii trebuie confirmată zi de zi pentru a nu dezamăgi alegătorii săi. Pe parcursul celor trei mandate, primarul spune că a reușit să pregătească programe realiste și realizabile pentru comunitate.

”În anul 2003 când am câștigat primul mandat am realizat tot ce mi-am propus, chiar și proiectul cu apeductul, iluminarea stradală sau alte proiecte de infrastructură. Totodată am colaborat cu organizații neguvernamentale, dar am avut parte și de susținerea oamenilor, care m-au motivat să particip și în alte competiții electorale. Chiar de la începutul celui de-al treilea mandat, ne-am împărțit obligațiile și grație contribuției oamenilor participativi am construit și terenuri de joacă pentru copii”, a afirmat primarul.

În opinia lui Gheorghe Anghel, cea mai majoră problemă din activitatea unui primar o constituie formarea și adoptarea bugetului anual.

"Cu părere de rău baza fiscală scade, dar necesitățile cresc. Este greu de adoptat un buget care să acopere necesitățile și nevoile societății. Nu putem miza întotdeauna doar pe contribuția oamenilor. Sunt proiecte mult mai costisitoare, precum cele de reparație a drumurilor, care necesită investiții serioase", a precizat primarul.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș