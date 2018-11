Violența față de femei în familiile din Republica Moldova

Potrivit lui Luc J.G. Francois, fenomenul afectează multe familii indiferent de nivelul de trai și statutul social.

"În copilărie am fost bătut de tatăl meu. În prezent nu comunic cu el și nu pentru că nu-mi doresc, normal că îmi este dor, fiindcă e tatăl meu, însă el nu și-a cerut scuze niciodată. În viziune lui un asemenea comportament este normal. Chiar dacă am o funcție și vin străinătate trebuie să vorbesc despre aceasta. La fel și în Moldova, pentru că sunteți la început de a face asemenea campanii, consider că victimele violenței în familie așteaptă cel puțin o scuză din partea soților agresorilor", a relatat Luc J.G. Francois.

Totodată, Luc J.G. Francois a menționat că părinții trebuie să devină exemple pentru copiii lor, pentru că educația se cultivă în primul rând în familie. Mai mult decât atât, copiii pot prelua comportamentul agresiv al tatălui, considerând că acțiunile sale prezintă o normalitate.

"Dacă copilul vede că tatăl o bate pe mama, însă ea nu-i spune nimănui nimic, acesta consideră că manifestarea violenței este un lucru firesc. Pe viitor el tot va manifesta un comportament agresiv în familia sa, dar și în societate. Femeile – victime ale violenței în familie nu împărtășesc nimănui calvarul prin care trec acasă. Sunt femei bătute de către soți, care pleacă, dar se întorc acasă, pentru că nu au în altă parte unde să se ducă. Când ești victimă îți pare că ești singur, dar nu este așa. Mereu poți găsi lângă tine pe cineva căruia îi vei putea împărtăși suferința prin care treci ", a spus Președintele Centrului Educativ, Cultural, Social, Economic și Francofon.

Luc J.G. Francois a menționat că nici societatea nu trebuie să rămână indiferentă față de problemele cu care se confruntă o femeie sau un copil - victimele violenței în familie.

"Societatea trebuie să reacționeze și să se autosesizeze. Să meargă direct la poliție să depună plângere, la protecția copilului, la asistentă socială, la institutul medico-legal. Sunt atât de multe organizații care pot interveni că nu-i nici o scuză dacă nu există un spirit civic și nu denuțăm așa ceva", a punctat Luc J.G. Francois.

Autor: Cristina Baș