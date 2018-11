Investigație medicală gratuită pentru femeile trecute de 40

În Moldova are loc, în premieră, screeningul mamografic la nivel național. Acțiunea a demarat acum o lună, iar până în prezent două femei au fost depistate cu patologii oncologice ale sânilor. Subiectul a fost discutat, în cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”, cu Diana Sochircă, medic mamolog.

Screeningul este realizat gratuit de către specialiștii Institutului Oncologic. Medicii merg în satele și orașele din țară cu trei mașini dotate cu echipament performant pentru investigarea glandelor mamare.

”Sunt efectuate câte 35 de mamografii pe zi. Rezultatele investigațiilor sunt transferate la Institutul Oncologic, unde sunt examinate de doi specialiști. Aproximativ 15 la sută dintre femeile examinate sunt invitate la Institutul Oncologic pentru investigații suplimentare”.

În cadrul acțiunii sunt investigate femeile cu vârste între 40-65 de ani. Examenul trebuie făcut o dată în doi ani, pentru femeile care au împlinit 40 de ani. Mamografia permite medicilor să depisteze primele semne ale cancerului mamar și să inițieze timpuriu tratamentul. Unele femei subestimează însă importanța acestei investigații medicale.

”Vine o doamnă tânără și frumoasă , de aproximativ 50 de ani. Am efectuat mamografia și, suplimentar, ecografia sânilor. Am exclus o patologie oncologică, dar am invitat-o la un control medical suplimentar, peste jumătate de an, la Institutul Oncologic. Replica ei ne-a surprins: Am pierdut timpul degeaba!”

Până în prezent, în cadrul screeningului mamografic au fost efectuate peste 2000 de mamografii.

Detalii despre campanie aflați din interviu.

Autor: Maria Dimineț