Despre muzică și pasiune, într-un interviu cu Georgeta Voinovan

Georgeta Voinovan spune că nu-și imaginează viața sa fără copii și fără muzică, pentru că din aceste două apar și celelalte merite ale sale. Ea susține că este o fire foarte exigentă în procesul de creație, însă exigența și ambiția pe care o are nu sunt calități care o împiedică să obțină merite deosebite.

"Dacă nu a-și fi atât de exigentă, probabil a-și fi editat mult mai multe piese decât am lansat până acum. Sunt exigentă și la studiou și cu textele pe care le scriu. Dacă am un punct care nu-mi place, voi chinui acel punct până nu voi obține varianta perfectă pentru mine. Nu cred că este cel mai rău lucru să fii exigent, din contra, probabil ne-ar trebui mai multă exigență la scara națională vizavi de muzica ușoară", a declarat cantautoarea în studioul radio Sputnik Moldova.

Georgeta Voinovan susține că un interpret talentat este și un coautor cu textierul și compozitorul care a alcătuit piesa. Totodată, ea se deosebește prin originalitate și diversitate, pentru că depune eforturi și mult suflet în fiecare vers.

"Niciodată nu m-am gândit de ce nu mi-am lăsat mie o oarecare piesă, pentru că piesele pe care le-am scris pentru cineva, le-am alcătuit exclusiv pentru persoana în cauză", a spus interpreta.

Mai mult decât atât, de ceva timp Georgeta Voinovan este profesoară și predă trei obiecte la Școala de Arte din Ialoveni.

"Am simțit nevoia să intru într-o familie, într-un colectiv. Am parte de un colectiv deosebit de prietenos, cu colegi, părinți și copii foarte responsabili", a adăugat Georgeta Voinovan.

Autor: Cristina Baș