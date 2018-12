Elevii și profesorii, invitați să participe la o altfel de oră de programare

Mișcarea globală "Ora de Programare" se desfășoară simultan în 180 de țări și are scopul de a-i învăța pe copii, dar și pe adulți să studieze bazele programării. Astfel, Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" organizează ore de programare pentru clase de elevi în perioada 3-9 decembrie.

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", secretarul Consiliului Biblioteconomic Național, Eugenia Bejan, și coordonatoare de proiecte Lilia Tcaci au oferit mai multe informații despre organizarea campaniei "Ora de Programare", desfășurată în bibliotecile din țară.

Potrivit Liliei Tcaci, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” organizează și coordonează acest eveniment pentru al doilea an. Anul trecut mai multe biblioteci și instituții de învățământ au fost implicate în această campanie. În 2017 au fost peste 2800 de participanți: elevei, părinți, bunici și cadre didactice.

© Sputnik / Miroslav Rotari Programul "Novateca" a modernizat peste o mie de biblioteci din întreaga ţară

"Este o inițiativă pe care am organizat-o anul trecut în cadrul unui program inovator pe care l-am implementat în mai multe biblioteci din țară. Ideea a venit în urma unei vizite de studiu pe care am avut-o în Statele Unite ale Americii și am văzut experiența unor biblioteci care organizează activități de inițiere în programare. În 2017, 12 biblioteci pentru copii din țară au acceptat această provocare", a declarat Lilia Tcaci, coordonatoare de proiect.

Totodată, Bejan Eugenia a menționat că tehnologiile informaționale sunt instrumente pe care fiecare trebuie să le posede pentru a obține cunoștințe. Această campanie de programare are scopul de a-i ajuta pe copii să-și dezvolte anumite abilități.

"La ora de programare este utilizată o metodă atractiv vizuală, interesantă și dinamică pentru elevi. Copiilor le place să participe la aceste ateliere pentru că învață să creeze ceva nou. Aceste activități dezvoltă în primul rând logica gândirii", a menționat Bejan Eugenia, secretarul Consiliului Biblioteconomic Național.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș