Pregătiți-vă pentru turneul de promovare a tinerelor talente "Călătoria lui Moș Crăciun"

An de an turneul "Călătoria lui Moș Crăciun" se desfășoară în mai multe localități din țară. Turneul are un scop nobil de a susține și de a promova tinerele talente din Republica Moldova. În acest an, în cadrul concertului, în susținerea copiilor talentați vor participa artiștii autohtoni Nicolae și Isidor Glib, Victoria Lungu, Gheorghe Țopa și Gabriel Nebunu.

"Toți doritorii pot participa la această caravană. De obicei, administrația publică locală sau Secția Cultură recomandă tinerii participanți, care pot beneficia și de un suport financiar, care variază de la cinci mii de lei la zece mii de lei. Tinerii vor evolua pe scenă cu artiștii preferați", a declarat jurnalista.

Diana Josu-Braniște a precizat că spectacolele se vor desfășura în Casele de Cultură din localități, conform unui program stabilit de organizatori și autoritățile publice locale.

"Vineri, 7 decembrie, spectacolul va avea loc în raionul Sângerei; pe 12 decembrie la Anenii Noi; pe 13 decembrie la Bălți; pe 14 decembrie la Telenești. Referitor la alte localități organizatorii sunt în proces de discuții", a precizat Diana Josu-Braniște.

Autor: Cristina Baș