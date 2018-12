Atmosferă magică la Aeroportul Chișinău. Ce surprize îi așteaptă pe călători

Magia Sărbătorilor de iarnă a ajuns și la Aeroportul Chișinău. Avia-Invest păstrează frumoasa tradiție de a surprinde pasagerii aeroportului cu un decor desprins din poveste și surprize speciale. La intrarea în aerogară, oamenii sunt întâmpinați de un brad imens, cu o mulțime de jucării.

Rodica Rusu spune că aeroportul este și o carte de vizită a țării. De aceea toate zonele au fost decorate frumos, în straie de sărbătoare. Totodată, pe 3 decembrie pianistul Oleg Negruța a încântat pasagerii cu muzică live, în tematica sărbătorilor de iarnă.

În acest an, Avia-Invest a decis să surprindă călătorii nu doar cu muzică, decor de sărbătoare și cadouri. În premieră, Avia-Invest și-a propus să lanseze o campanie socială de suflet "De sărbători dăruim fericire" în cadrul căreia persoane din familii nevoiașe, care nu au fost acasă de mai bine de un an, vor primi bilete gratuite tur-retur.

"Sărbătorile de iarnă unesc familiile. Această campanie socială are drept scop să aducă fericire în familiile în care părinții sunt plecați la muncă peste hotare. Vom acoperi toate cheltuielile de zbor, adică biletele tur-retur și cele de transport pentru părinții copiilor plecați peste hotare. Am identificat mai multe familii social vulnerabile care nu au avut posibilitate să vină de mult timp acasă și care se vor bucura nespus să-și îmbrățișeze copiii de sărbători. Este pentru prima dată când am lansat această campanie însă sunt sigură că orice tradiție reușită va fi păstrată și pe viitor", a relatat Rodica Rusu, PR manager și şefa serviciului de presă Airport "Avia-Invest" Chișinău.

Campania "De sărbători dăruim fericire" se va încheia în ianuarie.

Autor: Cristina Baș