Vernisajul Vinului revine la Chișinău: Ce surprize pregătesc organizatorii

Vernisajul Vinului este un eveniment select, dedicat promovării culturii vinului și a consumului vinului de calitate în Republica Moldova. Pentru prima dată a fost organizat în 2011 și are loc în mod tradițional de două ori pe an, în ediții de primăvară și de iarnă, sub egida brandului de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie”.

În acest an, pasionații și amatorii vinurilor de calitate vor avea posibilitatea să deguste peste 250 de vinuri roșii, albe, rose și spumante oferite de 66 de vinificatori, un număr record pentru Vernisaj.

Totodată, participanții vor avea parte de o experiență culturală specială și vor putea degusta, în premieră, zeci de divinuri de cea mai înaltă calitate, produse de 12 companii vinicole prezente la eveniment.

Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, a subliniat că prin intermediul evenimentului este organizată și o acțiune de caritate, pentru că 10% din vânzările biletelor sunt oferite școlilor de artă din țară. Totodată, ediția jubiliară vine și cu o premieră, oferindu-le posibilitate vizitatorilor să evalueze vinurile preferate prin intermediul unei platforme digitale.

"În funcție de numărul de voturi acumulate, producătorii vor fi răsplătiți cu trofeele tradiționale ale ediției de iarnă pentru cel mai apreciat vin roșu, cel mai apreciat efervescent și cel mai apreciat divin. Cu un smartphone, vizitatorii vor putea nota mai ușor vinurile favorite", a explicat Arpentin.

Totodată, în cadrul evenimentului va fi desemnat și cavalerul Vernisajului – persoana care a contribuit în mod esențial la promovarea vinului de calitate.

Autor: Cristina Baș