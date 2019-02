Istoria impresionantă a moldovencei care a câștigat titlul "Grandma World 2019"

Iraida Gorea, în vârstă de 52 de ani, o locuitoare a raionului Ialoveni, a câștigat titlul "Mrs. Universe Grandma 2019", la cel mai prestigios concurs al bunicilor, care a avut loc în Sofia, Bulgaria. La concurs au participat 23 de femei de pe cinci continente, cu vârste cuprinse între 43 și 83 de ani.

Iraida Gorea este un exemplu de bunicuță modernă – frumoasă, îngrijită, muncitoare, fericită, o mamă și o bunică iubitoare, cu încredere în forțele proprii. Femeia și-a demonstrat cele mai frumoase calități și aptitudini, devenind foarte populară și urmărită în țara noastră.

"Nu mă simt o vedetă, mă simt pur și simplu o femeie. Sunt păreri frumoase și mai puțin frumoase. Eu nu vreau să le ascult, am participat pentru țara noastră. Sunt mândră pentru că am reprezentat Moldova", a declarat Iraida Golub pentru Radio Sputnik Moldova.

În cadrul concursului, bunica din Moldova a concurat alături de alte 23 de femei şi a avut de trecut trei probe – port naţional, ţinuta de seară şi talent. Cel cel mai complicat a fost să danseze un dans oriental.

"Am avut cele mai mari emoții la proba de dans. Am ales să prezint dansul oriental. Sunt o fire căreia îi plac provocările și de aceea am hotărât să uimesc publicul prin dansul meu", a spus a deţinătoarea titlului "Bunica Lumii".

Iraida Gorea visa de mult timp să se înscrie la concursul "Grandma World". Nu o putea face, pentru că nu avea nepoţi. Acum trei luni a devenit bunică, așa că a avut verde pentru concurs.

"Costumul național pe care l-am purtat va rămâne ca moștenire pentru nepoata mea. Sper că nepoții când vor răsfoi fotografiile vor fi mândri de bunicuța lor", a adăugat Iraida Gorea.

Femeia are o experiență de viață impresionantă. Alături de cele șapte surori ale sale, a crescut la o școală-internat. Iar soțul a lăsat-o cu trei copii mici în brațe. Apoi a aflat că suferă de cancer, cu care a luptat doi ani. A decis să-și găsească liniștea într-o ocupație pe care mulți nu o înţeleg. Așa că și-a transformat casa din satul Ulmu într-un azil pentru 30 de câini și opt pisici.

Acum, cea mai atrăgătoare bunică din lume nu își dorește nimic altceva decât să găsească adăpost pentru fiecare patruped pe care îl are în grijă, să aibă nu mai puțin de șase nepoți, iar toate bunicile de la noi din țară să fie cât mai încrezătoare în propriile puteri.

