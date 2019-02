Află cum și-a sărbătorit aniversarea interpreta Lenuța Burghilă

La începutul lunii februarie, interpreta de muzică ușoară Lenuța Burghilă a împlinit frumoasa vârstă de 52 de ani. În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", interpreta a dezvăluit cum a sărbătorit ziua de naștere și ce așteptări are de la anii care vor veni.

Interpreta Lenuța Burghilă este o fire foarte pozitivă și trăiește la maximum fiecare clipă, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Interpreta arată impecabil și spune că se simte ca la 33 de ani.

Anul trecut, interpreta Lenunța Burghilă și-a sărbătorit ziua de naștere tocmai pe continentul american, în Los Angeles, pentru a fi alături de fiica sa, Maria Augustina, care a devenit mamă pentru a doua oară. Întrebată cum a sărbătorit în acest an, interpreta a răspuns:

"Nu am putut să o sărbătoresc cu mai mult fast pentru că am fost afectată de răceală și a trebuit să stau mai multe zile acasă. Am avut ghinion anul acesta, dar la sigur anul viitor vom face ceva frumos", a spus interpreta.

Artista continuă sa cânte la diverse concerte si evenimente private atât la noi, cât și în afara țării. Interpreta spune că ține și cure de slăbire pentru a arăta bine și a bucura publicul.

"Scena cere de fiecare dată o apariție foarte bună. Mă pregătesc sub toate aspectele și am planuri grandioase pentru următorii ani", a menționat interpreta.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș