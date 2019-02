Radiografia campaniei electorale. Ce a fost bine și unde s-a gafat

Campania electorală, sub lupa lui Igor Volnițchi: ce au făcut bine concurenții electorali, dar și unde au gafat.

Campania electorală pentru scrutinul parlamentar din 24 februarie este pe ultima sută de metri. Începând cu 24 ianuarie, atunci când a fost dat startul acestei competiții, concurenții electorali au putut să-și prezintă programele electorale pentru a-și cuceri alegătorii.

Ca și în campaniile precedente, participanții la această cursă au venit cu diverse promisiuni pentru oameni. Unele mai reale, altele mai populiste. Cert este că discursurile politice din această campanie au fost mult mai mature, iar programele electorale - mai profesioniste, spune analistul politic Igor Volnițchi.

„Dacă e să vorbim despre părțile bune ale acestei campanii electorale, aș vrea să menționez acele oferte electorale axate pe elementul profesionist foarte puternic. Eu nu cred că am mai avut vreo campanie electorală în istoria Republicii Moldova când un partid să vină cu trei conferințe pe zi, doar pentru a reuși să-și prezente punctul de vedere privind soluționarea unor probleme”, a declarant Igor Volnițchi în studioul Radio Sputnik Moldova.

Analistul Politic spune că, în această campanie, pentru prima data în istoria țării, au fost abordate problemele fiecărei localități, iar una dintre formațiunile mici a reușit să câștige simpatia oamenilor într-o perioadă foarte scurtă de timp.

„Nu cred că am mai avut campanii în care să fie abordată fiecare localitate în plinătatea ei, și asta a făcut-o un concurent electoral, iar un alt concurent și-a asumat peste 30 de angajamente, public, de o manieră profesionistă. Totodată, un partid mic a reușit să-și ”targheteze” foarte bine mesajul”, adaugă Igor Volnițchi.

Cert este că această campanie electorală nu a trecut fără ca participanții să comită încălcări ale legislației.

„S-a simțit elementul de a mitui alegători. Am văzut pungi și cadouri oferite de diferite partide. Am văzut că s-a făcut uz la diferite niveluri de resursele administrative. Am văzut multă intoleranță în discursurile publice ale concurenților electorali, dar și încercarea de a implica instituțiile media în lupta electorală”, conchide Igor Volnițchi.

Precizăm că într-un raport de monitorizare a Campaniei Electorale, realizat de Asociația Promo-LEX în perioada 23 ianuarie - 5 februarie, observatorii au atestat cazuri de oferire a cadourilor cu tentă electorală, de amplasare a publicității în locuri neautorizate și cheltuieli neraportate în valoare de sute de mii de lei. Totodată, în document se arată că unii candidați au fost supuși intimidării și violenței, iar unii au utilizat resursele administrative.

Autor: Silvia Zavadovschi