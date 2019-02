Moldoveanul care a impresionat o țară întreagă: De la zugrav a ajuns florist în Portugalia

Din fragedă copilărie, Ion Rotaru poartă în suflet dragostea și admirația pentru flori. Nu știe de la cine a moștenit această pasiune, dar cert este că familia lui a fost mereu înconjurată de frumos având și o grădină deosebită în curtea casei. Bărbatul a povestit o istoriară amuzantă din copilărie atunci când își dorea să-și surprindă mama de ziua ei de naștere.

"De ziua sa când primea flori eu le luam pe furiș și mă ascundeam în garderobă și le aranjam așa cum vreau eu. După ce realizam compoziția apăream cu buchetul de flori în fața ei, iar maica mea se uita zâmbind și copleșită de emoții", a povestit el.

Fiind originar din Telenești nu avea posibilitatea să-și facă studii în design, care erau mult prea scumpe. Ion Rotaru a hotărât să-și facă studiile la Facultatea de Sport, iar după ce a participat la un campionat în Europa a hotărât să rămână peste hotare pentru a câștiga niște bani. A fost și zugrav, și antrenor, și pescar, a lucrat și în industria sticlei la sudul Portugaliei. După ce a suferit un accident la locul de muncă și patru luni a stat la pat, iar în altele cinci s-a recuperat, Ion Rotaru a decis să-și facă valiza și să plece la Lisabona. Nu știa unde pleacă și ce-l așteaptă în viitor, dar undeva în adâncul sufletului simțea că va reuși.

"Am ajuns în parcul principal din Lisabona. Stând pe scaun am observat pe partea dreapta o florărie frumoasă. Atunci am ezitat să trec pe acolo, dar ne despărțeau doar 100 de metri. Am plecat să lucrez la o altă florărie, însă peste șase ani m-am reîntors tot aici. Acum deja am o altă postură", a relatat designerul.

Ion Rotaru îi motivează pe oameni să muncească, să creeze lucrurile cu pasiune și să depună dragoste în toate activitățile lor. Totodată, el afirmă că "cel mai profitabil lucru este cel care-ți place să-l faci".

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș

