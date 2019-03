Festivalul-Concurs Național "Chantons, amis!" și-a desemnat câștigătorii

La ediția a XVI-a a Concursului au concurat zeci de tineri talentați din toată țara, care au interpretat piese în limba franceză.

Cristian Porcari a obținui locul I la secțiunea adolescenți (vârsta cuprinsă între 14-17 ani). Tânărul are 16 ani este originar din Chișinău și studiază la Colegiul Național de Comerț al ASEM, specialitatea "Comerț". Cristian are o experiență bogată întrucât a participat la diverse concursuri naționale și show-uri televizate cum ar fi "X-Factor România". La concursul dedicat cântecului francofon tânărul a cucerit juriul și publicul cu renumita piesă "Formidable", interpretată de cântărețul belgian Stromae.

"Nu m-am așteptat să mi se ofere locul I întrucât am avut parte de niște concurenți foarte puternici. Cred că piesa pe care am ales să o interpretez m-a ajutat să redau emoții care au reușit să ajungă la inimile celor prezenți în sală. Am cunoscut mulți oameni frumoși care au devenit un exemplu pentru mine. Mă mândresc că am reușit să obțin acest premiu", a spus Cristian Porcari.

La categoria tineri (vârsta cuprinsă între 18-25 ani) premiul I i-a fost decernat Danielei Bejan, originară din satul Oxentea, raionul Dubăsari. Tânăra este studentă în anul II la Colegiul Național de Comerț ASEM, specialitatea "Turism". În cadrul Festivalului-Concurs Național "Chantons, amis!", Daniela a interpretat piesa "Padam, Padam" de Edith Piaf, care spune ea că îi reprezintă caracterul și personalitatea.

"Sunt îndrăgostită de limba și cultura franceză. Acest deosebit concurs mi-a oferit o doză de încredere, experiență, prieteni noi și m-a ajutat să depășesc emoțiile pe care le aveam de fiecare dată când urcam pe scenă", a menționat Daniela Bejan.

În studioul Radio Sputnik Moldova, Cristian Porcari și Daniela Bejan au interpretat melodiile celebre cu care au evoluat în cadrul Concursului.

Festivalul-Concurs Național al cântecului francofon "Chantons, amis!" se desfășoară la inițiativa Colegiului Național de Comerț al Academiei de Studii Economice a Moldovei, dar și a Asociației Profesorilor de Limba Franceză din Republica Moldova, în cooperare cu Ministerul Educației din Republica Moldova și Comisia Națională pentru UNESCO în Republica Moldova.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș