Impresionant: Victoria Rașcu, cu o nouă melodie, realizată de o echipă internațională

Invitată în studioul radio Sputnik Moldova, interpreta Victoria Rașcu a dezvăluit detalii interesante despre noua lansare. Piesa "Îngerul Meu" este o producție muzicală realizată de o echipă internațională, o colaborare cu interpretul și producătorul din Republica Moldova EL Radu și "The Master of The Sound" – sound producer din Spania.

"Această piesă mi se potrivește de minune. Are un stil comercial și se deosebește de melodiile pe care le-am interpretat până acum", a spus interpreta.

Managerul proiectului El Radu a subliniat că melodia "Îngerul Meu" o caracterizează perfect pe tânăra interpretă și îi scoate în evidență cele mai frumoase calități.

Victoria Rașcu are 19 ani, este studentă la Cluj, România, la Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice.

Autor: Cristina Baș