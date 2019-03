Competiție de anvergură: Sambiștii moldoveni, pe podiumul de la Moscova

Moldoveanul Denis Tachii a bifat o altă mare performanță pe arena internațională de sambo ocupând locul 2 la Cupa Mondială de la Moscova. Sportivul a reușit să egaleze rezultatul extraordinar de acum patru ani, când la fel s-a ales cu argint la o competiție de mare anvergură, în categoria de greutate de până la 100 kg.

Antrenorul emerit Iulian Peatcovschi, care este mentorul sambistului de mai mulți ani, explică această reușită datorită efortului extraordinar depus de Denis Tachii, dar și al susținerii de care beneficiază din partea Ministerului de Interne. Denis Tachii este încadrat în Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI și reprezintă la competiție nu doar școala de sambo de la Bălți, dar și instituția de stat.

"Am avut un adversar foarte cotat în marea finală. A fost foarte greu să mă opun în fața georgianului. Este a doua oară când obțin medalie de argint la o ediție de cupă mondială. Categoria mea de greutate este sub 100 kg însă de această dată am încercat să experimentez și să evoluez la peste 100 kg ca să îmi fie mai ușor la următoarea competiție" a declarat Denis Tachii.

Iulian Peatcovschi a menționat că sambo a fost deja inclus în programul olimpic și sunt șanse foarte mari ca această probă să fie inclusă în programul JO de la Paris din 2024.

"Am sperat foarte mult că vom fi prezenți la Tokyo, dar din câte am înțeles Federația Internațională nu a întrunit toate condițiile, motiv pentru care această disciplină urmează să mai aștepte un ciclu pentru a putea evolua o ediție olimpică. Suntem deja susținuți de CNO și de ministerul de profil, iar aportul acestora este considerabil pentru efectuarea cantonamentelor în străinătate. Republica Moldova are șanse foarte mari pe viitor să obțină o medalie la olimpiadă la sambo. Avem o școală bună, sportivi foarte talentați", a conchis antrenorul.

Mai multe detalii în materialul audio.