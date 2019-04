Vezi ce a pățit Ion Suruceanu

Polițist de meserie, fost șef de post în localitatea Molești din raionul Ialoveni, Nicolae Hodină a fost pus mereu pe șotii. De 1 aprilie, actorul și-a adus aminte cât de mult l-a ajutat gluma să "dezamorseze" situațiile extrem de dificile dintre localnici și primărie.

"Trebuia să asigur ordinea publică a unei întruniri dintre fostul ministru al transportului și cetățeni pentru a construi un segment de drum. Sătenii erau agresivi și foarte supărați. Însă umorul a salvat situația. Le-am spus că, dacă pun la îndoială calitatea drumului, să i-a un cântar și să vadă greutatea unei lopeți de beton, iar altcineva să împartă cu "stopca" ce mai aveau prin butoaie că treaba să meargă mai repede. Atitudinea oamenilor s-a schimbat radical iar oficialul a rămas surprins cât de ușor a trecut pentru un moment delicat în negocieri", povestește Nicolae Hodină.

Parodistul de mai multe ori l-a pus în situații jenante și pe Ion Suruceanu. Prima farsă a fost făcută în 1994, când Hodină și-a dorit un bilet la concert, deși toate biletele erau vândute. Artistul nu a stat mult pe gânduri și a sunat la casa Palatului Național prezentându-se cu o voce aproape identică ca a lui Ion Suruceanu, care era și deputat la acea vreme.

"Le-am spus la telefon că vine secretarul domnului Ion Suruceanu, Nicolae Hodină. Marele ghinion a fost că am dat peste soția interpretului fără să știu bineînțeles. Când am ajuns acolo și am ridicat biletele imediat a apărut și Suruceanu. Am crezut că s-a terminat totul, dar nu a fost așa. S-a dovedit a fi un om foarte inteligent, dar m-a rugat să încetez. "Azi vrei două bilete iar mâine cine știe unde te mai poți prezenta drept Ion Suruceanu, i-a reproșat artistul", a povestit Nicolae Hodină.

