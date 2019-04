Important pentru părinți: Iată care sunt simptomele autismului

Autismul este o tulburare a dezvoltării mintale. Semnele autismului sunt, în unele cazuri, vizibile înainte de vârsta de un an sau un an şi jumătate. Alteori, copiii se dezvoltă sau par a se dezvolta normal, după care dintr-o dată, după vârsta de un an și jumătate, pierd particularitățile normale vârstei.

În cadrul emisiunii "ATITUDINI", psihoterapeutul Asociației Obștești "SOS Autism", Victoria Garștea, a menționat criteriile la care trebuie să atragă atenție viitorii părinți sau adulții care au copii mici.

"Primul criteriu este carența în interacțiune, comunicare socială și reciprocitatea socio-emoțională. Aceasta se caracterizează printr-un un nivel redus de împărtășire a intereselor și emoțiilor. Carența comportamentelor de comunicarea non-verbală prezintă lipsa contactului vizual, lipsa mimicii faciale și lipsa gesturilor. Un alt punct important este carența în dezvoltarea, menținerea și înțelegerea anumitor relații. Acești copii nu inițiază o anumită relație, nu au un joc creativ, nu înțeleg cum să împartă anumite lucruri. În prezența de comportamente, interese și activități repetitive și restrictive punem accent pe activitățile motorii, utilizarea obiectelor, pe vorbirea repetitivă și stereotipă. Sunt copii pentru care fiecare schimbare mică prezintă un stres, au o rutină pe anumite trasee. Totodată, aceștia prezintă hiperactivitate gustativă – pun multe obiecte în guriță, sau tactilă – iubesc să perceapă anumite obiecte cu mânuța, auditive - nu suportă sunetele din mediu și astupă urechiușele sau din contra provoacă sunete", a explicat psihoterapeutul Victoria Garștea.

Totodată, administratorul AO "SOS Autism", Olga Guzun, a subliniat că în cadrul primelor vizite la medicul de familie acesta este obligat să efectueze un screening și să completeze la sfârșitul cartelei medicale rezultatele observațiilor sale. Nici 10% dintre părinți nu cunosc despre acest lucru și nici medicii de familie nu efectuează acest test din motiv că au la dispoziție doar 15 minute pentru consultația fiecărui pacient, însă pentru efectuarea acestui test este nevoie de cel puțin o oră. Totuși, părinții trebuie să cunoască că există un asemenea test și să insiste ca medicul de familie să-l îndeplinească.

"În cartela medicală, la pagina 49, medicul de familie trebuie să completeze un formular cu nouă întrebări și observația copilului. Aceasta constă în reacțiile pe care le are copilul atunci când îl strigi pe nume; dacă reacționează la vocea părințelului sau la zâmbetul acestuia; dacă arată cu degețelul când cere ceva; dacă manifestă comportamente repetitiv obsesive gen legănat, sărit, fluturări din mânuțe", a subliniat Guzun.

Mai mult decât atât, părinții pot efectua de sine stătător un test asemănător accesând link-ul autismmap.md. Acesta nu oferă un diagnostic cert de autism la copil, ci doar o supoziție de diagnostic ale acestei afecțiuni.

Autor: Cristina Baș