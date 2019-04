Trioul surpriză din Rusia vine la JAZZ'n Chișinău

Unul dintre cele mai apreciate triouri muzicale din lumea jazz-ului Daria Chernakova, Alexei Ivanninkov și Amoy Ribas vin la Chișinău pentru a participa la unul dintre cele mai grandioase evenimente culturale din Republica Moldova. JAZZ'n Chișinău este un festival organizat pentru al șaptelea an consecutiv, iar în acest an va ajunge tradițional în câteva localități din țară.

În perioada 16-19 aprilie, Capitala va găzdui un nou festival de mare anvergură la care vor participa instrumentaliști din șapte țări. Muzicienii sunt arhicunoscuți în lumea jazz-ului, iar publicul din Capitală vor putea savura muzică de calitate. Directorul Festivalului, Valeriu Culea, susține că un asemenea eveniment are un impact emoțional, dar și cultural care educă publicul autohton prin prisma unor valori.

"Jazz-ul ne dezvoltă sub aspect multicultural. Este o muzică care trebuie să fie ascultată nu doar în Capitală, dar și în regiuni. Toți avem aceleași drepturi și nu trebuie să existe o diferențiere. Deloc întâmplător, în acest an vom merge la Colegiul de Arte "Nicolae Sulac" din orașul Soroca, dar și în Taraclia, la Casa de Cultură" a menționat Valeriu Culea.

Directorul festivalului a menționat de asemenea că printre cei care au reacționat imediat în vederea susținerii evenimentului a fost și Centrul Cultural Științific "Rossotrudnichestvo" din Chișinău, grație cărora a fost posibilă participarea trioului ruso-brazilian, având-o în față pe rusoaica Daria Chernakova.

"Ne bucurăm că avem această șansă să vedem un asemenea trio și că Centrul Cultural "Rossotrudnichestvo" a fost alături de noi. Sunt instrumentaliști cu renume și merită a fi apreciați. Daria Chernakova s-a născut, apropo, la Chișinău, iar mama acesteia a fost profesoară la colegiul de muzică "Ștefan Neaga", a declarat pentru Sputnik Moldova Valeriu Culea.

Organizatorul festivalului de asemenea a menționat că și-ar dori să participe la festivalul Koktebel Jazz, un alt eveniment de calibru din acest domeniu, care este foarte apreciat. îîn acest an JAZZ IT UP KOKTEBELI se va desfășura la sfârșitul lunii august. Până atunci, în perioada 16-19 aprilie, Chișinăul va deveni una din capitalele acestei muzici.