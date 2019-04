Expert: Este pregătită sau nu Moldova pentru un nou acord cu Gazprom

Victor Parlicov a descris situația în care se va pomeni Republica Moldova la finele anului, când Gazprom va avea o poziție puternică la negocieri, iar Moldova nu va avea o alternativă.

„ Spre deosebire de anii precedenți ,către finele anului, Gazprom nu va avea nevoie de noi pentru a tranzita gazul spre Balcani. Anume, tranzitarea gazului era una din pozițiile puternice ale Moldovei pe care noi o puteam valorifica la negocieri. Gazprom va finaliza către sfârșitul anului 2019 un proiect ambițios TurkStream, care va fi operațional mai repede decât s-a planificat. Respectiv, cea mai mare parte din volumul de gaze tranzitate în prezent prin gazoductul Transbalcanic va fi stopat iar Moldova se va pomeni într-o situație dificilă,” a declarat Parlicov

Totuși, expertul nu exclude și un alt scenariu și anume, că Gazprom va avea necesitatea de a asigura cu gaze și regiunea transnistreană, iar infrastructura de gaze nu ar fi pregătită pentru a alimenta regiunea ocolind Ucraina. Parlicov a mai declarat că și după expirarea contractului de tranzit intre partea rusă și cea ucraineană, acest document ar putea fi prelungit.

„Pentru Gazprom va conta și latura politică pe lângă prețul la gaz, iar noi vom veni la negocieri fără atuuri sau argumente pentru a evita acest scenariu. Și atunci se vor prezenta oficialii în fața oamenilor și vor spune că nu am avut o alternativă și că am fost nevoiți să acceptăm condițiile impuse. Dar alternativă nu avem pentru că nu am făcut nimic timp de 20 de ani în acest sector,” a punctat Victor Parlicov.

Actualul contract cu Gazprom expiră la sfârşitul anului 2019. El a fost semnat de autorităţile de la Chişinău în 2006, pentru o perioadă de patru ani. După expirare, documentul a fost prelungit în fiecare an. Prin coridorul transbalcanic, Gazprom livrează gaze Bulgariei, Turciei, Greciei și altor state balcanice, printr-un sisteme de conducte care traversează Ucraina, Moldova, România și Bulgaria.

Autor: Eduard Maciac

