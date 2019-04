Motivul pentru care un profesor universitar din Germania a ales să trăiască în Moldova

Ce are Republica Moldova și nu vom găsi în multe țări din Europa. Mărturisirea unui profesor universitar din Germania, stabilit în țara noastră de mai bine de 10 ani.

Piața muncii din Republica Moldova este foarte flexibilă, comparativ cu țările din Uniunea Europeană. Profesioniștii din țara noastră se pot reprofila cu ușurință, indiferent de domeniul în care și-au făcut studiile, avantaj pe care specialiștii din alte țări nu-l au. O spune profesorul universitar Gerhard Ohrband.

Deși este masterant în Psihologie la Universitatea din Hamburg și cunoaște 11 limbi străine, Gerhard Ohrband a ales să profesese și să trăiască în Moldova.

„În Germania este o societate foarte ierarhizată. Aici, în Moldova, există o anumită flexibilitate care nu există în alte părți, mă refer la angajarea în câmpul muncii. În Germania, dacă ai o anumită specialitate, inginer sau psiholog, tu nu ai ce căuta în alt domeniu, deoarece lumea se uită foarte suspect la tine. Ce fac eu aici, pentru colegii din Germania asta arată foarte straniu. Chiar după ce am publicat cărțile pe care le-am scris, un coleg din Germania m-a întrebat, cine ți-a dat dreptul să te pronunți la temele respective. Ai absolvit vreun curs special? În țările extrem de birocratizate nu prea poți să te reprofilezi, chiar dacă ai capacități și aptitudini”, adaugă Gerhard Ohrband.

Cunoașterea la nivel profesional a limbilor engleza, rusă, româna, germana, bulgara, ucraineană, suedeză, franceză, portugheză, spaniolă și norvegiană l-ar fi ajutat să se integreze cu ușurință în alte țări din Europa. Spiritul de aventurist, dar și gradul înalt de securitate al Moldovei, l-au determinat să rămână în țara noastră.

„Probabil și spiritul de aventurist m-a determinat să rămân aici. Dacă mergeam în Danemarca sau Norvegia, cu siguranță că îmi era la început mai ușor, puteam să primesc și o bursă, cazare. Dar aici, nimic. Aici am luat-o de la zero și mi-am demonstrat ce pot să fac eu din nimic. Cert este că aici mă simt în siguranță. Eu pot să merg la plimbare și la mijlocul nopții, nu am fost niciodată agresat sau furat. Aici, gradul de securitate este înalt”, adaugă germanul.

Gerhard Ohrband a venit în Republica Moldova în 2006. De atunci a predat psihologia la mai multe universități din țară.

„Am început să fac un stagiu aici, la o universitate privată. Mie mi-a plăcut și-mi place această țară. Cel mai mult mi-a plăcut deschiderea oamenilor, natura, dar și posibilitățile pe care le poți avea. Aici nu este așa multă birocrație cum se întâmplă în Germania. Atunci, după stagiul meu de practică, am mers la universitate și am întrebat, aveți nevoie de un lector? Și m-au luat”, povestește Gerhard Ohrband.

Pe lângă activitatea didactică, Ohrband este și cercetător științific, antreprenor și oferă servicii de traducere. La cei 40 de ani ai săi, Gerhard Ohrband este autor a șapte cărți. Gerhard Ohrband s-a născut în 1979, la Hamburg, Germania.

Autor: Silvia Zavadovschi