Două medalii de bronz pentru Moldova la Campionatul European de Taekwon-Do

Țara noastră a fost reprezentată de 4 sportivi ai Federației de Taekwon-Do Contemporan: Filip Petrachii, Igor Filimon, Ion Ilescu și Vasile Panainte în frunte cu antrenorul lor, Radu Filat.

Astfel, doi dintre sportivii moldoveni au cucerit medalii de bronz. Sportivul Ion Ilescu s-a clasat pe locul 3 la categoria II Dan, iar Filip Petrachii - locul 3 la categoria de III Dan.

Pentru Ion Ilescu aceasta nu este prima medalie. Sportivul a participat la diverse competiții naționale și internaționale colecționând în palmares circa 100 de medalii de diferit calibru. Ion Ilescu a venit cu un mesaj de mulțumire către toți cei care l-au susținut, l-au încurajat și au crezut în forțele lui.

"Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere și mi-a oferit această oportunitate în viață. Îi mulțumesc domnului Vasile Filat care a depus un mare efort pentru ca eu să ajung aici, antrenorului care ne-a pregătit pentru acest campionat și întregii echipe cu care ne-am antrenat. Totodată, îi sunt recunoscător și scumpei mele soții care m-a încurajat și m-a motivate să devin mai și mai bun. Am muncit foarte mult, dar important că am obținut rezultate frumoase și am dat dovadă de o pregătire bună", a spus Ion Ilescu.

Și Filip Petrachii, care practică Taekwondo de aproape 20 de ani, spune că orice competiție este o experiență și în același timp o provocare pentru el.

"Fără credință în Dumnezeu și fără încrederea în forțele proprii nu poți obține rezultatele pe care ți le dorești", a punctat Petrachii.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș