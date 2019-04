Agresivitatea se moștenește: Dorian Furtună spune cum putem „dresa” comportamentul violent

V-ați întrebat vreodată de ce unii oameni sunt agresivi chiar dacă, la prima vedere, nu ar avea niciun motiv pentru a manifesta un comportament violent. Ei bine, specialiștii au un răspuns la această întrebare.

Potrivit etologului și doctorului în biologie Dorian Furtună există anumite gene responsabile de comportamentul agresiv. Respectiv, indivizii care moștenesc aceste gene manifestă un comportament mai violent și sunt mai predispuși să producă acte delicvente.

„La nivel individual, o persoană diferă de alta în funcție de moștenirea sa genetică. Există anumite gene care predispun spre comportament agresiv. Nu ar fi corect să le spunem genele agresivității. De exemplu, este gena glucocorticoidă responsabilă de aceste procese. Cei care moștenesc această genă au probabilitatea de 75% de a ajunge delicvenți”, spune autorul cărții „Homo Aggressivus”, Dorian Furtună.

Partea bună a lucrurilor este faptul că agresivitatea poate fi modelată.

„Dacă acești indivizi cresc într-o familie cumpătată și beneficiază de consiliere psihologică, riscul lor de a deveni delicvenți este de doar 18 procente. Alții nu se nasc cu gena glucocorticoidă. Respectiv, riscul lor de a deveni delicvenți este cu mult redus”, adaugă Dorian Furtună.

Cert este că agresivitatea unui individ depinde de prezența mai multor gene.

„Mai este o genă - gena MAOA, considerată gena războinicilor, deoarece cei care o moștenesc au un grad ridicat de producere a delicvențelor”, adaugă etologul și doctorului în biologie, Dorian Furtună,

Potrivit lui Dorian Furtună, de-a lungul anilor, deținătorii genei MAOA s-au manifestat drept cei mai violenți indivizi. Tot ei fiind și autorii celor mai multe delicvențe.

„A fost făcut un studiu pe un eșantion de copii. 12% dintre acești copii aveau această genă asociată cu agresivitatea. Ulterior, în timp s-a demonstrat că cei 12% dintre copii, adică deținătorii genei MAOA, au comis peste 40% din actele delicvente. Deci, există o predispunere genetică la nivel de indivizi. Unii sunt mai agresivi decât alții”, adaugă Dorian Furtună.

Studiile făcute în diferite țări arată că, în general, în majoritatea societăților, între 10 și 20% dintre indivizi sunt foarte agresivi. În timp ce restul indivizilor au o agresivitate medie sau deloc agresivi.

„Dacă am lua la scară socială, au fost făcute studii în diferite țări, în est și în vest privind incidența persoanelor agresive. În studenție, eu am făcut experimente pe albina meliferă și să știți că am primit același raport. Vreo 16% dintre indivizi sunt mai agresivi sau foarte agresivi, vreo 50% au o agresivitate medie, iar vreo 30% sunt cei pașnici, care au principiul lăsă-mă în pace și-ți dau două”, adaugă Dorian Furtună.

Cert este că genele nu sunt singurele care marchează comportamentul individului.

„Influența genelor asupra comportamentului e de 50%, restul influenței revine circumstanțelor sociale, mediului și educației”, spune Dorian Furtună.

Respectiv, alături de factorii ereditari, un rol hotărâtor în formarea individului îl au experiența individuală, educația și mediul social. Și pentru că, copilăria este perioada în care ne civilizăm și învățăm să ținem sub control propriile emoții, cei șapte ani de acasă sunt cei mai importanți în formarea indivizilor, spune autorul cărții „Homo Aggressivus”, Dorian Furtună.

Autor: Silvia Zavadovschi