Important pentru amatorii de vin bun: Unde pot degusta vinurile premiate cu aur

40 de vinificatori din Moldova, uniți sub același acoperiș. Vizitatorii vor putea degusta și cumpăra vinurile care au fost premiate în 2018 cu medalii de aur.

40 de vinificatori autohtoni își vor etala producția la cea de-a XVI-a ediție a Vernisajului Vinului, care va avea loc astăzi, cu începere de la ora 18.00, în incinta Complexului Hotelier President din Capitală. Producătorii de vin vor prezenta noutățile sezonului – vinurile din ultima recoltă, dar și cele de colecție.

„Vom avea 40 de producători-mici, mari și medii. Vizitatorii vor primi un pahar cu logo-ul „Wine of Moldova” cu care vor putea degusta din cele 300 de vinuri expuse de către vinificatori. Totodată, vizitatorii vor putea să interacționeze cu vinificatorii și vor putea cumpăra vin la preț de producător. Desigur că muzica și voia bună nu vor lipsi la eveniment, iar vizitatorii vor putea participa și la o tombolă”, a declarat Diana Lazăr, vicedirectoarea Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova.

În premieră, la ediția din această primăvară a Vernisajului Vinului va fi amenajată o zonă dedicată vinurilor premiate cu medalii de aur la cele mai importante concursuri internaționale din 2018. Organizatorii promit și lansarea „Catalogului de Aur al vinurilor moldovenești – 2018”, care va putea fi și cumpărat de doritori.

© Sputnik / Miroslav Rotari Vinul moldovenesc, tot mai căutat în exterior. Unde ajung cele mai multe sticle

Vernisajul Vinului este un eveniment select, dedicat promovării culturii vinului și a consumului vinului de calitate în Republica Moldova. Pentru prima dată, evenimentul a fost organizat în 2011 și are loc în mod tradițional de două ori pe an, în ediții de primăvară și de iarnă, sub egida brandului de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie”.

Cea de-a XVI-a ediție a Vernisajului Vinului este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociațiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, „Divin” și cu susținerea partenerului strategic – Proiectul de Competitivitate din Moldova – finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Autor: Silvia Zavadovschi