Agricultorii moldoveni solicită tot mai multe subvenții

Invitata emisiunii Sputnik Matinal Lucia Timofti, care este șef al Direcţiei Administrare şi Aprobare a Proiectelor din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), susține că în acest an este foarte probabil ca cifra totală solicitată pentru compensarea achizițiilor de producătorii și procesatorii agricoli să ajungă la 1,3-1,4 miliarde de lei, ceea ce ar însemna un record absolut. Domeniul agricol este în creștere stabilă de la an la an. În mare parte sunt subvenționate achizițiile de utilaje de procesare și de mecanisme agricole de prelucrarea și recoltare.

"Vom avea nevoie, în următorii ani, de mărirea bugetului. De menționat că în 2019 am oferit subvenții de peste 400 de milioane de lei, care reprezintă datoriile de anul trecut. Din fondul acordat din acest an deja au fost epuizate 400 de milioane de lei și cu siguranță suma datoriei va crește anul următor", a declarat oficialul.

De precizat că persoanele care procură utilaje în acest domeniu depun dosarele în masă începând cu luna octombrie. Specialiștii explică acest fenomen ca fiind unul specific pentru domeniul agro-industrial. Reprezentanții AIPA îndeamnă agricultorii să solicite subvenționarea cât mai rapid posibil.

"Ne dorim ca aceste cereri să fie depuse echilibrat. Nu de alta dar fluxul foarte mare de cereri care vin la adresa noastră începând cu luna octombrie nu pot fi procesate rapid iar iar plățile sunt făcute deja la începutul anului următor", a conchis Lucia Timofti.

Despre noile modificări în subvenționarea agricultorilor află în materialul audio.

Autor: Dumitru Chitoroagă