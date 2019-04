Eveniment inedit la Chișinău: Primul summit în domeniul IT dedicat fetelor și femeilor

Un eveniment inedit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activează în domeniul IT va avea loc pe data de 23 aprilie 2019, în incinta Centrului de Excelență în domeniul IT "TEKWILL" și se va desfășura la inițiativa Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC și Comunității "TECH Women".

Astfel, "TECH Women Summit" își propune să devină punctul de întâlnire al profesionistelor IT, încurajând transferul de experiență, stabilirea de contacte și consolidarea comunității autohtone a specialistelor din acest sector.

"Considerăm că femeile au un potențial foarte mare și pot să se lanseze în acest domeniu având competențele necesare, perseverența care este solicitată și idei ingenioase cu care pot implementa diverse proiecte în domeniul IT. Scopul nostru este să încurajăm femeile să se dezvolte în acest domeniu, să oferim oportunități și informații și să le încurajăm să îmbrățișeze o altă profesie. Domeniul IT este considerat în mare parte pentru bărbați, noi ne propunem să demonstrăm că și femeile pot să se lanseze în această sferă", a subliniat Irina Oriol, director executiv adjunct al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul IT.

"TECH Women Summit" se adresează profesionistelor IT, aflate la diferite etape de afirmare profesională. Astfel, chiar și femeile sau fetele care activează într-un alt domeniu pot participa la acest eveniment.

"Am avut norocul să aflu despre acest program în cadrul căruia voi acumula multe cunoștințe. Domeniul IT prezintă viitorul și este un domeniu destinat nu doar bărbaților, dar și femeilor", a spus Olga Lupașco, beneficiara programului pentru instruirea femeilor în IT.

În cadrul primei ediții " TECH Women Summit" vor participa speakeri de excepție, profesioniste care au un nume de referință în industria IT pe segmentele lor de activitate și a căror performanțe inspiră cu adevărat alte femei. În total la eveniment vor participa șapte speakeri din Franța, Olanda, România și Moldova, care vor prezenta discursuri motivaționale, inspirate din experiența proprie.

Evenimentul va cuprinde o serie de sesiuni tematice pe 3 direcții: Management, Software Development și Quality Assurance și vor aduce în prim plan istorii de succes care inspiră, viziuni inovatoare și oportunități excelente de a învață de la liderele industriei, de a explora posibilități care ar putea să le transforme radical parcursul profesional și de a stabili conexiuni utile cu membrii comunității IT.

Participarea la "TECH Women Summit" este gratuită și este posibilă doar în baza înregistrării prealabile pe acest link. Locurile sunt limitate, iar accesul în sală va fi permis în baza formularelor completate.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș