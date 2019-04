Sputnik Moldova promovează un program unic pentru Republica Moldova. Află detalii

Programul "Fotbal Pentru Prietenie" în Republica Moldova este pentru al doilea an consecutiv promovat în exclusivitate de Sputnik Moldova și federația de profil. Este un proiect care în acest an le oferă copiilor de 12-13 ani posibilitatea de a face parte din tabăra internațională de la Madrid și de a merge la finala Ligii Campionilor. Programul este organizat și inițiat de concernul Gazprom, sub egida FIFA și UEFA.

Participantul de anul trecut la acest program Nicolae Sula, invitatul emisiunii Sputnik Matinal, a declarat că proiectul l-a încurajat și mai mult să practice fotbalul, să cunoască mai multe despre cultura rusă și să avanseze în cunoașterea limbii engleze.

"Nu m-am așteptat să văd atâta lucruri frumoase la Moscova. Am făcut parte dintr-o echipă internațională cu jucători din Peru, Indonezia, Myanmar. Organizatorii au pus accent pe tema protecției mediului iar echipa noastră a purtat numele unui animal aflat pe calea dispariției. Asta m-a determinat să studiez mai multe despre unele specii amazoniene. Programul a fost extraordinar pentru mine", a declarat Nicolae Sula.

Antrenorul secund al FC Codru Lozova, Ștefan Caraulan, selectat pentru această ediție a programului Fotbalul Pentru Prietenie susține că asemenea proiecte aduce mai multă experiență tuturor participanților. Fost internațional de tineret dar și cu experiență în calitate de fotbalist în campionatul din Bahrain, Oman, Lituania, s-a arătat entuziasmat de posibilitatea de a vizita capitala Spaniei în acest an. "Nu am fost niciodată în Spania și nici spectator la un asemenea meci cum este finala Ligii Campionilor. Am avut o experiență în calitate de antrenori pentru copii acum un an în SUA, New York. Sper că și de această dată va fi la fel de interesant", a conchis tehnicianul.

În acest an Republica Moldova a obținut 4 cote de participare pentru copii și o cotă pentru un antrenor licențiat în cadrul programului Fotbal Pentru Prietenie. Trei copii născuți în perioada aprilie 2006-septembrie 2007, un portar, un mijlocaș și un atacant, au fost selectați la concursul organizat pe data 1 aprilie, la Clubul Sportiv Buiucani din Capitală. Circa 40 de copii, legitimați la cluburile din Chișinău, Ungheni, Orhei, Edineț, au participat la etapa de selecție.

Astfel, în baza critriilor aplicate de programul Fotbal Pentru Prietenie au fost desemnați următorii câștigători: portar - Alexandru Targon (Dinamo Chișinău) dar din cauza unei accidentări a fost înlocuit cu Luca Grecu (Milsami Orhei), fundaș - Dumitru Diacov (FC Getica, Chișinău), mijlocaș - Robert Rebeja (CF Măgdăcești, r-ul Criuleni). Tânărul jurnalist a fost ales Nichita Chiosa, iar tânărul antrenor Stepan Caraula, antrenor secund FC Codru Lozova.

Delegația Moldovei va participa la tabăra internațională de fotbal Madrid 2019, în perioada 28 mai-2 iunie, și vor fi prezenți în tribunele stadionului Wanda Metropolitana la finala Ligii Campionilor din 1 iunie.