Exclusiv: Republica Moldova, câștigătoarea Campionatului European de Dans Sportiv

La Campionatul European de Dans Sportiv au participat 68 de perechi din peste 35 de țări ale lumii. Republica Moldova a fost reprezentată de Vladislav Untu și partenera sa originară din Sankt-Petersburg, Polina Barîșkina. Tinerii au făcut furori pe scena concursului internațional, cucerind inimile spectatorilor și a juriului prin mişcări senzuale, costume spectaculoase, talent şi multă dăruire.

Proaspătul campion European la dans sportiv, Vladislav Untu, și-a împărtășit emoțiile și impresiile în studioul radio Sputnik Moldova.

"Suntem nespus de bucuroși că am obținut acest titlu. De fapt, am fost pregătiți de o victorie pentru că eram siguri de dansul pe car l-am prezentat. Am fost atât de bine pregătiți încât la final nici nu am simțit oboseala", a relatat Vladislav Untu.

Tânărul campion a dezvăluit că o mare parte a timpului său îl petrece la Sankt-Petersburg întrucât partenera sa Polina Barîșkina locuiește acolo. Totodată, tinerii dansatori fac adesea antrenamente în orașul Bologna, Italia, acolo unde se află antrenorii lor, renumiții dansatori Gabriel Goffredo şi Anna Matus.

Vladislav Untu și Polina Barîșkina nu se opresc aici. Pentru acest an, tinerii își propun să câștige șase medalii de aur și să acceadă în Cartea Recordurilor Guinness.

"Este posibil acest lucru și există foarte multe șanse. Am muncit foarte mulți ani pentru ca să fim pregătiți să ne îndeplinim asemenea obiective", a punctat Vladislav Untu.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș