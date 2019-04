Cupola din parcul "La Izvor", renovată de o companie imobiliară – detalii

Într-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova, directorul de marketing al unei companii imobiliare Victor Cernomorenco a povestit cu lux de amănunte despre această inițiativă.

"Ideea a apărut într-o zi de toamnă, când mă plimbam prin parc cu soția și prietenii mei. Am observat acest loc, lăsat uitării și am decis că într-o bună zi o să-l reamenajăm. De fapt, nu este prima acțiune de acest gen, întrucât întotdeauna mi-am manifestat interesul pentru proiectele sociale. Anterior am renovat și un podișor la parcul Valea Morilor", a subliniat Victor Cernomorenco.

© Photo : Victor Cernomorcenco Cupola din parcul „La Izvor”, renovată de o companie imobiliară

Zis și făcut. După anunțarea inițiativei în cadrul companiei, toată echipa s-a mobilizat și a dat niște bani pentru inițierea acestui proiect. Astfel, timp de o săptămână, angajații companiei imobiliare au reușit să adune circa 10.000 de lei.

"Din acești bani am dat comandă de mobilier și am procurat alte ustensile necesare pentru reamenajarea cupolei. Am muncit împreună umăr la umăr pentru a crea un loc frumos, unde se vor putea odihni toți doritorii", a adăugat inițiatorul proiectului.

© Photo : Victor Cernomorcenco Cupola din parcul „La Izvor”, renovată de o companie imobiliară

Victor Cernomorenco susține că în viitor compania se va mai implica în amenajarea și salubrizarea orașului, întrucât toate acțiunile sunt făcute cu dăruire pentru locuitorii Capitalei. Totodată, el i-a îndemnat și pe alți oameni să participe la activități similare.

"Credem că fiecare dintre noi trebuie să se implice cât de puțin pentru a reamenaja locurile uitate din oraș. Împreună putem crea un oraș mult mai frumos și prietenos și să ne simțim bine la noi acasă", a punctat reprezentantul companiei.

© Photo : Victor Cernomorcenco Cupola din parcul „La Izvor”, renovată de o companie imobiliară

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Cristina Baș