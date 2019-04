Protecția mediului înconjurător: Iată ce acțiuni se desfășoară în Capitală

Pentru a atrage atenția populației, dar și autorităților asupra iminenței schimbărilor climatice din următoarea perioadă, mișcarea Extinction Rebellion Moldova s-a antrenat într-o serie de acțiuni dedicate protecției mediului înconjurător.

Activiștii civici au desfășurat mai multe activități în Capitală pentru a sensibiliza populația și autoritățile publice locale în ceea ce privește asigurarea protecției mediului înconjurător.

"Am organizat o acțiune de protest care vizează protecția mediului pe care îl vom realiza în fiecare lună, un flash mob, am împărțit pungi eco în schimbul pungilor de plastic, am desfășurat acțiune de salubrizare la Ghidighici și am organizat o lecție publică ce vizează schimbările climatice", a relatat Ecaterina Țăruș.

Potrivit lui Evgheni Camenscic, activiștii civici din cadrul mișcării Extinction Rebellion Moldova au venit cu câteva revendicări importante către autoritățile publice locale și au depus o petiție privind problemele de mediu.

"Prima revendicare presupune implementarea sistemului integrat de recoltare a deșeurilor, implementarea acțiunilor care să ajute la diminuarea poluării aerului cum ar fi utilizarea transportului public ecologic, crearea pistelor pentru bicicliști. O altă revendicare este constituirea unui consiliu cetățenesc care să supravegheze implementarea politicilor și proiectelor la nivel local", a subliniat Evgheni Camenscic.

Activiștii civici sunt hotărâți să întreprindă și în continuare măsurile necesare pentru a-și atinge toate obiectivele propuse.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș