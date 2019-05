Ce semnificație are Paștele Blajinilor și cum trebuie sărbătorit corect

În fiecare an, la o săptămână după Duminica Învierii, numeroși creștini ortodocși prăznuiesc Paștele Blajinilor. De Blajini creștinii ortodocși merg la cimitir să se roage și să-i pomenească pe cei răposați. Această zi importantă are multe obiceiuri și tradiții, care trebuie respectate de fiecare creștin.

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", părintele Nicolae Ciobanu a vorbit despre tradițiile și obiceiurile pe care trebuie să le păstreze un adevărat creștin în preajma acestei sărbători.

Potrivit lui, importanța acestor zile nu atât se caracterizează prin oferirea pomenilor sau a darurilor scumpe, cât prin rugăciunile celor apropiați la mormântul celor adormiți.

"Lucrurile s-au schimbat în defavoarea noastră. Astăzi alergăm, ne grăbim undeva, venim să ne facem datoria, să ne vadă toți că am fost, să ne vadă și Dumnezeu că am fost, să nu se supere rudele și repede să plecăm să stăm la masă până la miez de noapte fără să ne grăbim. La mormânt trebuie să mergem foarte simbolic prin prezența noastră materială, dar să punem accent pe prezența spirituală și duhovnicească rugându-ne lui Dumnezeu și chiar continuând această rugăciune pe parcursul întregului an", a povestit părintele.

Totodată, părintele spune că aceste zile nu sunt un prilej de distracție, iar consumul excesiv de băuturi alcoolice sau obișnuința unor oameni de a face frigărui la cimitire sunt lucruri strict interzise.

"La cimitir oamenii pot servi simbolic un pic de vin, să ciocnească ouă roșii, să mănânce pască și să se roage pentru sufletul celor adormiți", a conchis părintele.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș