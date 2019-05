Tot mai mulți moldoveni se plâng de calitatea proastă a telefoanelor mobile

Invitatul emisiunii Sputnik Matinal Sergiu Zestrea susține că cele mai multe plângeri vin de la consumatorii din Capitală, cei din regiunile țării se lasă deseori intimidați de atitudinea vânzătorilor sau administratorilor care nefondat le refuză returnarea mărfii sau a banilor.

"Orice consumator, chiar dacă a semnat un act la cumpărarea unui telefon mobil, are tot dreptul de a solicita reparația lui, înlocuirea produsului sau cere returnarea banilor. De multe ori, taloanele de garanție sau contractele au multe clauze abuzive și nu sunt negociate. cu toate acestea, cumpărătorul are dreptul să beneficieze de toate drepturile și dacă constată anumite nereguli nu are decât să le expună într-o cerere adresată agenției noastre" a declarant oficialul.

În anul 2018 numărul total de plângeri a calității telefoanelor mobile au fost 119, iar în primul semestru din 2019 peste 40. "De multe ori, defectele sunt vizibile chiar și la cumpărare. Multe persoane constată însă nereguli la viteza de funcționalitate sau memorie. Numărul de tranzacții este foarte mare. Aproape fiecare deține un telefon mobil. Din cauza acestui flux, de foarte multe ori, importatorii, distribuitorii oficiali nu pot controla calitatea în totalitate", a declarat Sergiu Zestrea.

De asemenea, inspectorul a menționat că o altă gravă încălcare este lipsa aplicațiilor de utilizare în limba de stat. Multe persoane care nu cunosc limba engleză sau rusă nu pot beneficia pe deplin de produs.

Vezi ce trebuie să cunoști despre tranzacția cu telefoanele mobile și care sunt amenzile pentru agenții economici care vând produse necalitative.

Autor: Dumitru Chitoroagă