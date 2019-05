Despre muzică și pasiune într-un interviu de suflet cu Vasile Pascaru

Vasile Pascaru susține că fiecare om are o menire în această lume și trebuie să îmbrățișeze un domeniu care îi va aduc plăcere. Nu în zadar, destinul l-a adus în față cu muzica.

Din copilărie a avut o pasiune aparte pentru creație, fiind îndrăgostit de muzică, pictură și poezie. A început să compună versuri încă de pe băncile universității, fiind susținut de către profesorii săi. Tot atunci, Vasile Pascaru a creat prima piesă muzicală pe care a prezentat-o în cadrul unui festival studențesc internațional.

Vasile Pascaru mai este numit interpretul celor trei Mariane și asta pentru că a colaborat cu trei interprete, reușind să creeze piese celebre.

"Am colaborat cu interpretele Mariana Cipraga, Mariana Șura și Mariana Mihăilă. Am avut o colaborare fructuoasă și am reușit să organizăm concerte de excepție", a dezvăluit interpretul.

Pe lângă faptul că este pasionat de muzică, Vasile Pascaru activează și în cadrul Primăriei Chișinău. La întrebarea cum le reușește pe toate el a răspuns:

"După serviciu sunt liber să mă implic în sfera creaţiei artistice. Le reușești pe toate atunci când faci ceea ce îți palce. Mai mult decât atât, am o susținere enormă din partea soției mele", a dezvăluit Pascaru.

Interpretul are în palmares aproximativ 60 de piese muzicale.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș