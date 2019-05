"Miss și Mister USM 2019" fac dezvăluiri din spatele culiselor

Tinerii au concurat la cinci probe: prezentarea, proba de inteligență, defilarea în costume naționale, tema pentru acasă și defilarea în rochii de seară sau costume.

Vladislava Alexenco spune că i-a reușit să impresioneze juriul la cea de a doua probă, adică proba de inteligență, care presupune improvizarea unui discurs de 3-4 minute, privind problemele actuale cu care se confruntă societatea. Totodată, tânăra a reușit să cucerească publicul cu o prestație fascinantă la proba tema pentru acasă, în care și-a etalat abilitățile deosebite în ritm de dans.

"Am avut o pregătire îndelungată, uneori chiar complicată. Am muncit foarte ca să obțin acest titlu", a relatat Miss USM.

La rândul său, Marcel Cepraga spune că acest titlu a fost unul neașteptat, dar foarte plăcut. Tânărul afirmă că experiența pe care a dobândit-o anterior la diverse concursuri, carisma și perseverența i-au ajutat să obțină acest rezultat frumos.

"Am fost desemnat Mister Bobocel în 2018 și am mai participat la multe concursuri umoristice. Scena îmi deschide noi orizonturi unde mă simt foarte liber, energic și confortabil. Cred că am cucerit juriul și publicul prin numărul de stand-up pe care l-am prezentat", a dezvăluit Marcel.

Câștigătorii s-au ales cu câte un voucher turistic în valoare de cinci mii de lei și abonament la o sală de sport din Capitală.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș