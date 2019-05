Cursa urbană de ciclism ”Chișinău Criterium 2019” va începe mâine

Evenimentul sportiv va dura două zile: sâmbătă se va desfășura competiția de duatlon pentru copii și cursa de divertisment în masă „VELO FUN by SKODA”, iar duminică, 26 mai – cursa de ciclism ”Chișinău Criterium” cu trei distanțe: „15 km by Naturalis (MTB ONLY)”, 30 km by Technosoft (MTB + ROAD)” și „60 km (ROAD ONLY)”.

Olga Iurco, unul dintre organizatorii evenimentului, a oferit pentru Sputnik Moldova mai multe detalii. Ea spune că ”la eveniment sunt așteptați și participanți de peste hotarele țării, în mod special, vor veni din Ucraina și România.”

”Chișinău Criterium 2019” va începe la ora 8:00, odată cu deschiderea zonei Expo. După aceea, toți participanții la „Kids Criterium Duathlon” vor primi numerele de concurs și pachetele de start.

La ora 10:45 va avea loc încălzirea pentru participanții la „Kids Duathlon”;

La ora 11:00 – startul competiției „Kids Duathlon”;

La ora 13:00 - premierea participanților la „Kids Duathlon” din toate categoriile. © Sputnik / Evghenii Panasenco Cursa anuală de ciclism „Chișinău Criterium” - Video

Începând cu ora 10:00, vor fi înmânate tricourile pentru participanții la cursa de divertisment în masă „VELO FUN by SKODA”, startul căreia este programat pentru ora 15:00. În cadrul cursei de divertisment, va avea loc o tombolă cu premii valoroase.

La sfârșitul primei zile a evenimentului sportiv, va avea loc „Pasta party” (începând cu ora 18:00) și un briefing pentru participanții la cursa de ciclism „Chișinău Criterium”, care se va adesfășura duminică, 26 mai.

Dacă doriți să vă familiarizați mai detaliat cu programul ”Chișinău Criterium 2019” accesați site-ul oficial al evenimentului.

”Chișinău Criterium” este organizat de către asociația sportivă Sporter și cel mai mare panou de anunțuri gratuite din Moldova - 999.md.

Pentru a vă înregistra și afla toate detaliile competiției, accesați site-ul criterium.md.