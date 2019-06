Tradiție frumoasă la Cigârleni: Localnicii îi servesc pe vizitatori cu sarmale și plăcinte

Cele mai delicioase și variate plăcinte sunt făcute la Cigârleni. O spun vizitatorii Festivalului bucatelor tradiționale ”La vatra plăcintelor”. În fiecare an, tot mai multă lume vine, din localitățile din vecinătate, pentru a mânca plăcinte și sarmale pregătite după rețeta bunicilor.

”La această ediție, au fost pregătite zeci de kilograme de plăcinte. S-a mobilizat tot satul. Bucate au pregătit angajați de la toate instituțiile din localitate. De exemplu, lucrătorii grădiniței numărul 1 au copt 300 de plăcinte, iar cei de la grădinița numărul 2 au gătit 7 oale cu sarmale”, a povestit Diana Josu-Braniște, directorul Casei de Cultură din Cigârleni și organizatoarea festivalului.

Ana Bucătari și Alexandra Pletosu sunt două dintre gospodinele din Cigârleni, care pregătesc plăcinte pentru festival. Femeile spun că este o onoare să gătească pentru oaspeții localității și să-i întâmpine cu masa întinsă.

”Eu am gătit 20 de sarailii. Am luat trei kilograme de faină, lapte și apă în cantități egale și câteva ouă. Am frământat, apoi am lăsat aluatul să se odihnească. Apoi, am mai frământat o dată. S-a implicat toată familia – și soțul și nepoțica”, povestit Ana Bucătari.

Pentru localnicii din Cigârleni, Festivalul bucatelor tradiționale ”La vatra plăcintelor” este o mândrie. Este o oportunitate pentru ei să vorbească vizitatorilor despre tradițiile și valorile care îi unesc.

”Festivalul îi unește pe localnici. Toți își împărtășesc amintirile și emoțiile frumoase. Pentru câteva ore oamenii uită de grijile cotidiene și își petrec frumos timpul”, a remarcat Diana Josu-Braniște.

Mai multe detalii despre Festivalul bucatelor tradiționale ”La vatra plăcintelor” aflați din interviu.

Autor: Maria Dimineț