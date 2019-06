Regizorul moldovean Dumiru Grosei, premiat la un prestigios Festival de Film din Rusia

Filmul documentar "Reîntoarcerea", în regia lui Dumitru Grosei, a obținut unul din cele patru trofee "Gagara de Aur" la cea de a XXIII-a ediție a Festivalului Internațional de Film și TV "TO SAVE AND PRESERVE". Evenimentul s-a desfășurat în perioada 2-7 iunie curent, în Khanty-Mansiysk, Rusia.

Trofeul "Gagara de Aur", câștigat de regizorul moldovean Dumitru Grosei este pentru secțiunea "Cel mai bun film de autor", o secțiune foarte prestigioasă care premiază filmele cu cel mai mare potențial artistic și cu o viziune inedită.

"Am rămas plăcut surprins când am aflat că sunt câștigătorul acestui premiu. De fapt, nu am crezut că voi obține acest trofeu. Acest câștig este unul deosebit de important pentru mine", a dezvăluit regizorul în studioul Radio Sputnik Moldova.

La Festival au participat 55 de cineaști din întreaga lume (India, Brazilia, Canada, Franța, Italia, Germania, ș.a.).

De menționat că, acesta este cel de-al doilea premiu câștigat de Dumitru Grosei în această lună. Recent, el a mai câștigat premiul pentru "Cel mai bun scenariu" cu proiectul cinematografic "Ionel și Maricica" la International Film Festival Golden Frame din Kharkov, Ukraina.

Totodată, anul acesta, filmele lui Dumitru Grosei (Călărași – un ținut la poarta raiului, Cadoul, Today Artist – Tonight Taxist, Dance Cafe și Ecouri) au mai fost selectate și la alte 25 de Festivaluri din toată lumea (SUA, Canada, Grecia, Rusia, Italia, Franța, Germania, Belorusia, Bosnia-Herzegovina, Marea Britanie, India, etc.).

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș