Autoritățile atenționează: În aceste taxiuri nu urcați!

Mai multe taxiuri, care staționează pe străzi, în preajma gărilor, centrelor comerciale transportă ilegal pasagerii. În aceste mașini nu trebuie să urcăm, deoarece ne riscăm viața, iar în caz de incidente neplăcute, va fi greu sau chiar imposibil să demonstrăm vinovăția șoferului. În ce taxiuri nu trebuie să urcăm, ne explică Elena Murariu, inspector principal al Direcției Control Metrologic din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței.

”Nu urcăm în mașină dacă nu are lampă de taxi, nu are număr de taxi, nu are tarifele indicate pe ușă, nu are taximetru. Acest aparat trebuie să fie autorizat, fapt care poate fi confirmat prin copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului. Pasagerul are dreptul să solicite acest document. De asemenea, trebuie ignorate taxiurile dacă șoferul nu dispune de licență, de o copie a extrasului eliberat de Agenția de Transport Auto, refuză să spună cine este agentului economic care prestează servciiile de taxi și nu are un iacuson cu fotografia și numele său”, ne-a spus Elena Murariu.

De asemenea, avem dreptul să nu achităm pentru călătorie dacă șoferul nu ne eliberează bonul de plată.

Mai multe detalii aflați din fișierul audio atașat.