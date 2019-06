CNA: 80 la sută dintre medici comit aceste ilegalități

Centrul Național Anticorupție (CNA) a verificat în ce măsură medicii respectă Legea Integrității, care interzice solicitarea și acceptarea cadourilor de la pacienți. Mai exact, lucrătorii medicali din două spitale republicane au făcut testul de integritate. Rezultatele obținute i-au șocat pe ofițerii anticorupție: majoritatea dintre ei a cerut sau a acceptat mita, drept mulțumire pentru serviciile medicale prestate.

”Noi am verificat cum respectă medicii Legea Integrității. Și facem acest lucru prin aplicarea testelor de integritate în cadrul instituțiilor medicale. Am testat deja medicii din două spitale republicane. 80 la sută dintre ei au picat testele de integritate. Acestea au arătat că medicii au solicitat sau au primit bani de la pacienți. Noi am prezentat rezultatele conducerii instituțiilor medicale, care trebuia să aplice sancțiuni. Lucrătorii medicali, care nu au trecut testul, au întors banii”, ne-a relatat Ion Pruteanu, şeful Direcţiei Educaţie Anticorupţie, CNA.

Testele de integritate vor fi aplicate și în alte spitale, până la sfârșitul anului 2019. Specialiștii CNA vor merge în instituțiile medicale afectate cel mai mult de fenomenul corupției.

”Care sunt următoarele instituții medicale– vor stabili colegii responsabili de evaluarea riscurilor corupției. Acestea vor fi selectate în funcție de: nivelul de corupție, numărul de denunțuri din partea pacienților și numărul de dosare intentate”, a precizat Ion Pruteanu, şeful Direcţiei Educaţie Anticorupţie, CNA.

61 de dosare penale au fost intentate pe pretinse fapte de corupție în instituțiile medicale, în 2018. Vorbim despre o creștere de 300% față de anul 2017. În același timp, 40 de lucrători medicali au fost suspectați de luare de mită. Niciun medic, deocamdată, nu a ajuns la închisoare.

Autor: Maria Dimineț