Iată când am putea avea alegeri parlamentare parțiale

Vasile Bolea a vorbit și despre organizarea unor alegeri parlamentare pe unele circumscripții uninominale concomitent cu alegerile locale generale proclamate pentru 20 octombrie.

Totodată, deputatul a menționat că Parlamentul va trebui să amendeze Codul Electoral pentru a introduce noțiunea de alegeri parlamentare parțiale.

"Avem o dată la patru ani când se organizează alegerile locale generale, iar după aceasta de două ori pe an sunt stabilite de Comisia Electorală Centrală ziua alegerilor parțiale. În cazul când apare vacanța funcției unui deputat ales pe circumscripție, am putea utiliza aceeași procedură, adică să se stabilească de două ori pe an alegeri parlamentare parțiale pe circumscripțiile uninominale vacante", a spus deputatul Vasile Bolea.

Vasile Bolea a declarat că nu cunoaște deocamdată în câte circumscripții uninominale ar putea avea loc alegeri.

"Dacă nu greșesc, în cazul în care apare vacanța funcției de deputat ales pe circumscripții, în 35 sau 45 zile urmează să fie organizate alegeri și iarăși acest lucru urmează a fi stabilit de noua componență a Curții Constituționale", a punctat deputatul.

În componența actualului Guvern sunt mai mulți miniștri care exercită concomitent și funcția de deputat. Potrivit legislației, funcția de deputat este incompatibilă cu orice altă funcții, cu excepția activității didactice şi științifice.

Autor: Eduard Maciac