Nepoata scriitorului Ion Vatamanu, în topul elevilor cu zece pe linie la BAC. Interviu

În cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”, Ioana a mărturisit că, deși se trage dintr-o familie cu adânci rădăcini artistice, vrea să plece peste hotare și să facă facultatea de economie.

”Vreau să merg la Riga, la facultatea de economie. Am absolvit liceul alegând profilul real, însă combinând în același timp programul meu și cu alte discipline umanistice. Sufletul meu e mai aproape de profilul umanistic. Însă acum vreau să aleg o facultate pragmatică, să fiu cu picioarele pe pământ”, mărturisește Ioana Vatamanu–Mărgineanu.

Deși prinții săi sunt cunoscuții regizori Virgiliu Mărgineanu și Leontina Vatamanu, Ioana spune că aceștia îi oferă toată libertatea de a alege domeniul pe care vrea să-l studieze. Absolventa spune că merge la Riga pentru că i se pare interesantă ideea de a studia într-o țară ex-sovietică care a reușit să se dezvolte și poate ulterior va putea aplica în practică experiența de acolo și în Moldova. Ioana mai spune că cea mai mare a bogăție a țării noastre sunt oamenii și trebuie să facem tot posibilul pentru a-i întoarce pe tinerii noștri acasă, întrucât sunt foarte talentați și deștepți.

”Deși vreau să merg la facultatea de economie, nu mă văd mai departe muncind într-un birou, operând cu cifrele. Poate ulterior o să mă înclin spre arte pentru că asta este mai aproape de sufletul meu. Economia mi-ar oferi șansa să aplic cunoștințele mele în alte domenii. Poate la un moment dat voi face și regie, însă mai am nevoie de experiență de viață”, spune Ioana.

Tânăra mărturisește că ulterior ar vrea să revină acasă – în Moldova.

”Vreau să mă întorc acasă după terminarea studiilor și vreau să cred că putem să schimbăm lucrurile în Moldova”, mai spune Ioana.

Pe lângă faptul că am aflat că vorbește trei limbi străine – engleza, franceza și germana, am provocat-o pe Ioana să ne spună ce pasiuni ascunse mai are.

”Am studiat 7 ani pianul și mi-e frică să nu uit acest instrument, căci la Riga posibil că nu voi avea pian. Am un jurnal unde notez de fiecare dată lucrurile pe care le fac. Și în acest fel orice zi rămâne memorabilă. Am avut și încercări de a face poezie. Scriu și acum, însă nu aș avea curajul să public vreo-una”, spune Ioana Vatamanu–Mărgineanu.

Totodată, absolventa spune că dacă înveți în toți cei 12 ani câte un pic, atunci în clasa a XII-a nu este atât de stresant.

Autor: Tatiana Cebotari