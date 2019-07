Povestea Ioanei Vatamanu-Mărgineanu, tânăra care a obținut patru de zece la BAC

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", tânăra a mărturisit cum i-a reușit să obțină acest rezultat, care au fost materiile preferate pe parcursul anilor de studii, dar și ce planuri are pentru viitor.

"Trăiesc încă euforia succesului. Sinceră să fiu nu credeam că voi obține asemenea rezultat, întrucât după examene aveam senzația că a-și putea scrie mai bine. Faptul că am reușit să mă concentrez la rezolvarea itemilor din test m-a ajutat foarte mult", a dezvăluit Ioana Vatamanu-Mărgineanu în studioul Radio Sputnik Moldova.

Nu a stat zile întregi în casă, pregătindu-se de examene. A avut suficient timp și să învețe, dar și să se relaxeze. Întrebată care de fapt este cheia succesului, Ioana a răspuns:

"Studierea regulată, organizarea eficientă a timpului și asumarea unor responsabilități cu siguranță vor aduce rezultate satisfăcătoare. Clasa a XII-a este un an în care recapitulezi tot ce ai învățat și te pregătești de examenele de bacalaureat. Cel puțin pentru mine a fost un an în care am avut suficient timp să mă dedic în totalitate și dezvoltării personale", a povestit absolventa.

Ioana și-a făcut studiile la profilul real. Chiar și așa absolventa este încântată să studieze și disciplinele de la profilul umanist. În special, este pasionată de studierea limbilor străine. Cunoaște la perfecție limba engleză, germana și franceza.

Proaspăta absolventă a ales să-și continue studiile la Stockholm School of Economics din Riga, facultatea Finanțe și Economie, acolo unde va studia materia doar în limba engleză. Spune că după anii de studenție își dorește să revină în Moldova și speră că-i va reuși să-și construiască un viitor acasă.

"Cred că am să mă întorc înapoi. Vreau să vin cu multe idei inovatoare. Țara noastră are nevoie de tineri care vor contribui la prosperitatea Moldovei", a afirmat Ioana.

Absolventa a transmis și câteva sfaturi pentru tinerii din întreaga țară.

"Încercați să gestionați eficient timpul și să vă atingeți scopurile propuse. Timpul trece rapid și din păcate nu-l vom mai putea da înapoi. Trăiți viața la maxim și nu amânați lucrurile de azi pe mâine ", a punctat invitata.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș