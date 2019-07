Aranjamentul dintre blocul ACUM și PSRM, protejat de Constituție și circumstanțe

Lovitură pentru opozanții noii guvernări! Aranjamentul dintre PSRM și blocul ACUM va funcționa cel puțin un an și jumătate. Care este explicația.

Este cunoscut faptul că Guvernul Sandu este unul provizoriu, ce are la bază un acord temporar între blocul ACUM și PSRM, fapt ce-l face vulnerabil în fața opozanților politici, dar și a criticilor care spun că aranjamentul dintre cele două forțe politice va rezista cel mult până în toamnă.

Doctorul în sociologie Angela Colațchi a explicat pentru Radio Sputnik Moldova de ce Guvernul Sandu va funcționa cel puțin 18 luni și nu două sau trei luni, așa cum se vehiculează în spațiul public.

„Mulți vorbesc că vor fi anticipate. Pentru asta trebuie modificat Codul Electoral. Dar ce zice Comisia de la Veneția? Codul bunelor practici spune că dacă se fac modificări ale regulilor de joc, acestea trebuie făcute cu cel puțin un an înainte de alegeri. Prin urmare, dacă aceste modificări s-ar face acum, ar fi corect ca alegerile anticipate să fie organizate nu mai devreme de un an”, a declarat Angela Colațchi pentru Radio Sputnik Moldova.

Cert este că la sfârșitul anului 2020 expiră mandatul președintelui țării. Respectiv, alegerile anticipate nu pot fi organizate în iulie sau august 2020, deoarece acest lucru nu este permis de articolul 85 din Constituția Republicii Moldova, care spune clar că „Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului preşedintelui Republicii Moldova”.

„În decembrie 2020 expiră mandatul de patru ani a președintelui Dodon, iar Constituția spune că Parlamentul nu poate fi dizolvat cu o jumate de an mai devreme de expirarea mandatului șefului statului. Respectiv, dacă e să vorbim de un cadru temporar și prevederile legale, acest guverm are la dispoziție cel puțin un an și jumătate”, conchide Angela Colațchi.

Amintim că PSRM și ACUM au preluat guvernarea în Republica Moldova pe 14 iunie. De atunci am fost martorii unui șir de demisii și demiteri în rândul secretarilor de stat, a conducerii mai multor agenții și instituții subordonate Guvernului și Parlamentului.

În această perioadă, opozanții, dar și criticii blocului ACUM și PSRM, nu s-au obosit să blameze orice acțiune a noii majorități și să prezică o guvernare scurtă și ineficientă.

Astfel, dacă unii analiști politici se arată siguri că PSRM și Blocul ACUM vor face tot posibilul ca aranjamentul semnat să fie extins pentru întreg mandatul oferit de cetățeni, iar în această perioadă să-și îndeplinească promisiunile făcute, critici spun că noua majoritate va funcționa până în toamnă sau cel mult un an.

Autor: Silvia Zavadovschi