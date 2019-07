Mai mulți elevi s-au pus pe carte. Ce factori i-au determinat să-și schimbe atitudinea

Desfășurarea examenelor de Bacalaureat sub supraveghere video a dat rezultate. În lipsa circumstanțelor care anterior favorizau copiatul, elevii au fost nevoiți să se apuce serios de carte. Pe de altă parte, și părinții au înțeles că viitorul copiilor lor depinde de cunoștințele acumulate în decursul anilor de studii, și nu de notele mari obținute pe nedrept.

”Elevii acordă mai mult timp studiilor. Părinții, de asemenea, se interesează mai mult de reușitele copiilor. În același timp, și profesorii depun efort pentru a-i pregăti bine pe elevi pentru Bacalaureat. Nu diminuez nici interesul liceelor de a obține rezultate bune la examenele de Bacalaureat. Amintesc, publicăm în fiecare an un clasament al liceelor în funcție de rezultatele obținute. Și cred că părinții vor ca copiii lor să frecventeze liceele unde sunt făcute studii de calitate”, a opinat Anatol Topală.

În sesiunea de Bacalaureat 2019, au fost contestate notele la 9800 de teste, din 63 de mii. În urma acestei proceduri, 3,5 la sută dintre note au fost majorate. Despre ce vorbește acest fapt: evaluatorii sunt prea exigenți sau mai puțin pregătiți? Iată cum explică situația Anatol Topală:

”Sunt erori provocate de factorul uman. Cel mai important este ca în urma contestațiilor să obținem nota pe care o merită elevul, ceea ce se întâmplă în realitate. Ne străduim să alegem cât mai bine evaluatorii și să-i pregătim, în fiecare an. Anul trecut, am avut un parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova în cadrul căruia au fost instruiți 100 de profesori de limbă română și 100 de profesori de istorie. În acest an, am instruit fiecare comisie care a activat în centrul de evaluare, în domeniul aplicării corecte a baremului pentru anumite teste”.

Într-o ediție anterioară a emisiunii ”ATITUDINI”, profesorii care au participat la discuții despre pregătirile pentru Bacalaureat, au menționat că testul la matematică este complicat și trebuie revizuit, chiar dacă este promovat de 92 % dintre elevi. Această părere nu este împărtășită de directorul Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare.

”În opinia mea, testul la mate nu este complicat. Pregătirea unui test trece prin mai multe etape, în fiecare an. În februarie și martie facem teste pentru exersare pe un eșantion reprezentativ. În aprilie repetăm testele pentru toți candidații la Bacalaureat. La toate aceste etape solicităm opinia tuturor profesorilor implicați, cu privire la gradul de complexitate, la itemii propuși, în cadrul testării pe eșantion. Ținem cont de toate notele informative întocmite de profesorii care au analizat testele. Și majoritatea spune că testul la matematică este de nivel mediu”, a precizat Anatol Topală.

Conținutul testelor pentru Bacalaureat este elaborat de 100 de profesori. În același timp, alți peste 600 sunt implicați în procesul de evaluare a rezultatelor examenelor.

Din emisiunea ”ATITUDINI” aflați ce vor face în continuare acești tineri: își vor continua studiile în Republica Moldova, sau vor profita de oportunitățile oferite de universitățile de peste hotare?

Autor: Maria Dimineț