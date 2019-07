Serviciu inedit: Părinții copiilor cu dizabilități pot beneficia de câteva ore de odihnă

Recent, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a lansat Serviciului social "Respiro", destinat copiilor cu dizabilități severe. Serviciul prevede acordarea asistenței specializate timp de 4 ore, în fiecare zi de vineri, în intervalul orelor 8:00-12.00, iar acest lucru le permite familiilor, rudelor sau persoanelor care îngrijesc copiii cu dizabilități să beneficieze de un repaos.

"Am identificat un centru de zi care are un spațiu benefic și sigur pentru copiii cu dizabilități locomotorii, copiii cu sindromul down, copiii cu autism, etc. În dependență de necesitățile copilului se formează grupele", a explicat șefa interimară a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Lucia Caciuc-Roșioru.

În fiecare serviciu activează o echipă multidisciplinară de specialiști, formată din: asistent social, medic, psiholog și voluntari, care colaborează pentru a soluționa situațiile dificile din viața beneficiarului.

Suportul acordat de către serviciu constă în: îngrijirea, desfășurarea activităților interactive, supravegherea stării de sănătate şi, după caz, asigurarea accesului la educație a persoanei cu dizabilități. Un accent special se pune pe dezvoltarea abilităților de autonomie și pe socializare.

Pe 12 iulie curent, opt copii au beneficiat pentru prima dată de serviciile acordate în cadrul proiectului "Respiro".

Autor: Cristina Baș