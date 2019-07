Milsami Orhei ar putea furniza o surpriză de proporții în meciul cu FCSB

Invitatul emisiunii Sport la Radio Sputnik Gheorghe Andronic privește cu optimism partida de astăzi cu FCSB. În ciuda remanierilor de lot din ultima perioadă, tinerii fotbaliști pot oferi un răspuns pe măsură celei mai titrate echipe românești din toate timpurile.

"Consider că am luat un gol total aiurea în prima partidă. În plus, tinerii jucători nu au deocamdată încrederea necesară. Noi, cei care suntem de mai mulți ani în echipă și avem partide jucate și în alte campionate, trebuie să le insuflăm mai mult optimism. Consider că meciul retur va fi unul dificil atât pentru noi cât și pentru FCSB", susține mijlocașul de la FC Milsami.

De remarcat că FCSB, succesoare formației Steaua București, nu a învins niciodată în istoria celor două partide jucate în Republica Moldova. În anul 1989 a cedat în partida amicală cu 2-3, iar în 2009 a încheiat la egalitate duelul cu Sheriff Tiraspol, scor 1-1, în cadrul grupelor Ligii Europa.

Vezi ce alte declarații a făcut unul dintre cei mai experimentați fotbaliști moldoveni, Gheorghe Andronic.

Autor: Dumitru Chitoroagă