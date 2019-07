Un nou succes pentru tânăra Andreea Culai: Nu cânt pentru premii, ci din plăcere

Andreea Culai este o tânără talentată, carismatică, ambițioasă, perseverentă și cu un potențial lăuntric impresionant. Muzica a devenit parte din viața ei încă din copilărie, iar succesul se datorează muncii, persistenței și curajului de care a dat dovadă pe tot parcursul anilor.

Tânăra interpretă este laureata mai multor concursuri naționale și internaționale, reușind să reprezinte Republica Moldova în Italia, Germania, Ucraina, Rusia, Lituania și România. Recent, Andreea a participat la două concursuri prestigioase care au avut loc în România. Tânăra a revenit acasă cu premii de frunte.

"Am participat la Festivalul "Next Magic Voice" unde am ocupat locul I și III, iar la cel de-al doilea concurs - Festivalul de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret "Mihaela Runceanu- Pentru voi muguri noi" am obținut locul II, a spus interpreta.

Andreea este la vârsta în care își caută identitatea în lumea muzicii. Deocamdată, cântă doar cover-uri, însă tânăra ne-a dezvăluit că, în curând, va lansa prima piesă din propriul repertoriu, care promite ea "va topi inimile ascultătorilor".

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș